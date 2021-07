Surpreendido por raposa e javali: Luís nunca conseguiu ser ressarcido de acidentes

Ana Luísa Delgado Hoje às 07:12 Facebook

Luís Ferro foi atingido, primeiro, por uma raposa e, da segunda vez, atropelou um javali.

Luís Ferro, 48 anos, atualmente residente em Matosinhos, já sofreu dois acidentes de viação envolvendo animais selvagens e em nenhum deles conseguiu ser ressarcido dos prejuízos. Os acidentes aconteceram, em 2019, na Estrada Nacional (EN) 253, que liga Alcácer do Sal a Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo, durante a noite. No primeiro caso, o acidente foi provocado por uma raposa e, no segundo, por dois javalis.