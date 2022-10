Surto de legionela: "Era bom que a justiça fosse mais célere"

Vítimas querem que Estado assuma pagamento de indemnizações.

Seis dias para reconhecer o surto, nove para começar a investigar, 14 para encerrar torres suspeitas, nenhuma medida preventiva, colheitas em fábricas que tresandavam a cloro. Dois anos depois, o inquérito ao surto continua a correr termos no DIAP do Porto. Se não houver culpados, as vítimas querem ver o Estado condenado por inércia. Falam numa investigação "demasiado lenta e muito negligente".

"Não há dúvida de que é um atraso que é patológico. Ou tem provas e acusa, ou não tem e arquiva, mas ficar "engavetado" não se justifica", afirma António Archer, o advogado que, em março de 2021, recorreu à ação popular para que vítimas e familiares se constituíssem assistentes do processo-crime. Atualmente, são 15.