Suspeitas de coronavírus em Felgueiras

Hoje às 19:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Um cidadão italiano que saiu da China no dia 22, e que esteve em Felgueiras, está, neste momento, a caminho do Hospital São João, no Porto.

Um homem, de nacionalidade italiana, está a caminho do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, com suspeitas de infeção pelo novo coronavírus.

Já em Cascais, um cidadão chinês que chegou há poucos dias de Wuhan apresentou queixas respiratórias e foi às urgências do Hospital de Cascais. Lá foi feita uma triagem. No entanto, a Direção-Geral de Saúde não confirma o caso como suspeito de coronavírus. O JN apurou que se trata de um jovem que já teve alta depois de ter sido ativado o protocolo relativo a casos suspeitos do coronavírus. O Hospital de Cascais também esclarece que não há qualquer caso suspeito de coronavírus naquele hospital.

Tanto o Curry Cabral como o São João são hospitais de referência para o coronavírus e já estão em estado de alerta há vários dias. Também em Lisboa, o Hospital Dona Estefânia está preparado, mas para crianças.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional (PHEIC, na sigla inglesa) por causa do surto do novo coronavírus na China.