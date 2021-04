Suzana Garcia foi aprovada por unanimidade como candidata do PSD

JN/Agências Hoje às 17:19, atualizado às 17:25 Facebook

O secretário-geral e coordenador autárquico do PSD, José Silvano, anunciou esta quarta-feira a homologação de mais 53 candidatos do partido a câmaras municipais, num total de 294 nomes já escolhidos.

Entre os nomes divulgados estão o de Suzana Garcia, candidata na Amadora, - aprovada por unanimidade pela Comissão Política Nacional - ou dos deputados Duarte Pacheco e Eduardo Teixeira a Torres Vedras e Viana do Castelo, respetivamente.

José Silvano defendeu que Suzana Garcia é a "candidata mais indicada para ganhar" a Câmara Municipal de Amadora, considerando que as suas posições públicas não põem em causa os valores sociais-democratas.

A escolha da advogada e ex-comentadora televisiva dominou a conferência de imprensa, com José Silvano a referir que a independente foi proposta pela concelhia da Amadora, aprovada pela distrital de Lisboa e foi homologada "por unanimidade" pela Comissão Política Nacional.

"O PSD é um partido onde cabem todos, desde que não ponham em causa os valores essenciais da social-democracia. Convivemos bem com a diferença de opiniões e não condenamos ninguém por delito de opinião", começou por dizer, acrescentando que a direção do partido analisou as posições públicas de Suzana Garcia.

"Não vimos nelas algo que não pudesse ser admitido no âmbito da pluralidade de opiniões deste partido", afirmou o coordenador autárquico do PSD.

Sobre Oeiras, José Silvano confirmou que a direção recebeu das estruturas concelhia e distrital a proposta de o PSD não se apresentar a votos no concelho e "dar liberdade aos militantes de integrar outras listas".

"A Comissão Política Nacional analisou esta possibilidade e outras, mas não chegou ainda a qualquer conclusão, continuará a analisar", afirmou.

Como objetivo para as autárquicas, José Silvano foi claro: "mais câmaras, mais eleitores e mais percentagem de votos que em 2017".