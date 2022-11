Tabaco envelhece o coração cerca de vinte anos 

Diana Morais Ferreira Hoje às 00:00 Facebook

Fumar ativa vias de sinalização ligadas à inflamação, a doenças cardiovasculares e ao cancro.

O tabagismo é responsável pelo envelhecimento cardiovascular precoce, envelhecendo o coração cerca de vinte anos. As conclusões são de um estudo realizado por investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) e da Universidade de Lorraine, em França. Hoje assinala-se o Dia Mundial do Não Fumador.

O estudo populacional avaliou mais de 1500 pessoas adultas, com uma média de idades entre os 40 e os 50 anos, para tentar compreender o impacto do tabagismo no coração. "Comparámos pessoas que eram fumadoras ativas, pessoas que fumaram no passado mas que já tinham deixado de fumar e pessoas que nunca tinham fumado", explica João Pedro Ferreira, um dos investigadores da FMUP, que participou no estudo, já publicado na revista científica "Atherosclerosis".