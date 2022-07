Tampinhas já ajudaram a mudar centenas de vidas

Alfredo Teixeira Hoje às 09:08 Facebook

Ao longo dos anos, projeto da Lipor distribuiu apoios que superaram os 600 mil euros. Nem a pandemia pôs travão.

Um ex-militar das Forças Armadas que teve de amputar as duas pernas devido a uma grave infeção transmitida por uma bactéria, durante uma campanha em África, foi uma das 59 pessoas e entidades contempladas com equipamentos ortopédicos adquiridos com a receita que a Lipor conseguiu através da recolha de tampinhas de plástico.

Os resultados da operação dos anos 2020 e 2021 foram apresentados na segunda-feira, tendo sido acumuladas neste período afetado pela pandemia 93 toneladas, que resultaram numa receita de 40 mil euros para doações em materiais a instituições e particulares. Nas 17 fases do projeto, que nasceu em 2006, já foram apoiadas 658 entidades e pessoas, que viram melhoradas as suas condições de vida.