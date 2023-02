TAP: Comissão de Inquérito já tomou posse e arranca em força no dia 28

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 18:20 Facebook

Twitter

Partilhar

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP, que irá centrar-se nos anos 2020 a 2022, tomou posse esta quarta-feira. Os grupos parlamentares concordaram em fazer uma reunião de mesa e coordenadores imediatamente após a posse, de modo a acelerar o processo. O objetivo é que a CPI já esteja pronta a trabalhar na próxima terça-feira, dia 28.

O deputado Jorge Seguro Sanches, do PS, foi confirmado como presidente da Comissão, prometendo "isenção, rigor e cooperação entre todos em nome do interesse público". O deputado Carlos Pereira, do PS, propôs que a mesa reunisse o quanto antes, tendo tido o acordo da partede todos os partidos representados.

O primeiro vice-presidente da CPI será Paulo Rios de Oliveira, do PSD, com Filipe Melo, do Chega, a ficar incumbido da segunda vice-presidência. Os trabalhos terão a duração de 90 dias, prevendo-se que terminem a 23 de maio. Implicarão a consulta e análise de documentação, a realização de várias inquirições e, por fim, a elaboração de um relatório.

PUB

No início da reunião, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, lembrou que as CPI são um "instrumento particularmente poderoso", representando "uma tarefa das mais importantes que um parlamentar pode exercer". "Desejo um bom trabalho a todos, na diversidade que vos caracteriza", acrescentou.

O inquérito à TAP foi proposto pelo BE, na sequência do caso do meio milhão de euros de indemnização pago à ex-administradora Alexandra Reis. Algumas das personalidades que deverão ser ouvidas são Fernando Medina (ministro das Finanças), Pedro Nuno Santos (ex-ministro das Infraestruturas), Hugo Mendes (ex-secretário de Estado das Infraestruturas) ou a própria Alexandra Reis.