TAP reforça no verão oferta do Porto com voos para Brasil e Lisboa

A TAP vai reforçar, no verão, a oferta de voos do Porto, para São Paulo e Rio de Janeiro, no Brasil e com mais duas ligações diárias a Lisboa, segundo um comunicado divulgado esta quarta-feira.

"A TAP vai reforçar no próximo verão a sua oferta de voos intercontinentais à partida do Porto para São Paulo e Rio de Janeiro, no Brasil, com mais um voo por semana para cada um destes destinos, e reforça também a Ponte Aérea entre o Porto e Lisboa com mais dois voos diários", indicou a companhia aérea.

Com este reforço, "o Porto vai ter três voos semanais para São Paulo e passa a ter dois voos por semana para o Rio de Janeiro, o que contribuirá para um crescimento do número de turistas provenientes do Brasil que vão visitar a 'Invicta'", lê-se na mesma nota.

Além disso, a TAP "vai também reforçar a Ponte Aérea que liga o Porto e Lisboa com mais dois voos diários, ascendendo assim as ligações entre as duas cidades aos 10 voos por dia, o que permite a otimização das ligações a todos os destinos operados pela TAP no seu 'hub' de Lisboa".

A TAP garante que com estas ligações reforça "o seu compromisso com o Porto e o Norte, assegurando que analisa em permanência todas as possibilidades de novas rotas e ligações à partida dos aeroportos nacionais".

Na segunda-feira, o presidente da Câmara do Porto defendeu, em Assembleia Municipal, que o Estado deve atribuir um subsídio semelhante ao que é dado às Regiões Autónomas para captar companhias aéreas para o aeroporto Francisco Sá Carneiro.

Depois de a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, ter afirmado, em entrevista ao Público, que o Porto "nunca será" um segundo 'hub' para a companhia aérea, Rui Moreira reclamou uma compensação financeira, lembrando que o Estado investe "anualmente 100 milhões de euros a subsidiar voos para os Açores e para a Madeira".

"Seria relevante que o Porto - não posso falar por Faro - reclamasse, pelo menos, um montante equivalente, até porque a nossa Área Metropolitana é muito maior, não tem é o problema da insularidade", advogou.

O autarca referiu que já deu "os parabéns ao senhor ministro Pedro Nuno Santos por conseguir aprovar o plano de reestruturação da TAP" e citou declarações do ministro das Infraestruturas e Habitação em que, disse Rui Moreira, ficou "absolutamente claro" que "a importância da TAP é para o 'hub' de Lisboa, que a manutenção da TAP se deve ao 'hub' de Lisboa, e que é assim que esta TAP, ou 'Tapinha', como quiserem, vai funcionar".