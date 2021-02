TAP triplica preço dos bilhetes no voo humanitário do Brasil para Lisboa

Erika Nunes Hoje às 07:28 Facebook

Foram pedidos 1800 euros por passageiro aos que tinham bilhetes de regresso a Portugal de outras companhias.

Os passageiros portugueses ou residentes em Portugal que ficaram retidos no Brasil devido à suspensão de voos, a 29 de janeiro, estão chocados com o valor pedido pela TAP para poderem regressar no voo humanitário do próximo sábado: 1800 euros por pessoa, cerca do triplo do habitual, a quem não tem bilhete da companhia portuguesa. No sentido inverso, estando autorizado o transporte de brasileiros retidos em Portugal, no voo desta sexta-feira, os valores são também próximos dos mil euros. Fonte do Governo assegurou, ao JN, que estes valores não correspondem ao praticado, apesar de terem estado no site da TAP durante o dia de ontem. A companhia não respondeu ao JN.