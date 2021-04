Task-force não tem em cima da mesa pôr empresas a vacinar

Marisa Silva Hoje às 07:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Solução é equacionada em Espanha como forma de acelerar o processo, Portugal diz ser desnecessário.

O grupo de trabalho que coordena a campanha da vacinação contra a covid-19 em Portugal não pondera, para já, incluir as empresas na administração de vacinas. A solução está a ser equacionada em Espanha. Segundo o jornal "La Razón", em maio, o Governo espanhol deverá dar luz verde a um plano para que as empresas possam colaborar na imunização dos seus trabalhadores, de forma a aliviar a pressão no sistema de saúde e multiplicar os postos de vacinação no país.

Para a task force, em Portugal, "não se antecipa um cenário em que exista a necessidade de recorrer a soluções" semelhantes. De acordo com o grupo de trabalho, liderado pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, "a capacidade instalada na rede de cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde [SNS], incluindo os centros de vacinação rápida, é suficiente para garantir o essencial da necessidade de vacinação contra a covid". Ainda assim, "outras soluções poderão ser equacionadas sempre que necessário".