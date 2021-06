Taxa de resíduos duplica para 22 euros em julho

Alfredo Maia Hoje às 09:28 Facebook

Apreciação parlamentar de diploma polémico introduziu melhorias, mas mantém efeitos na fatura das famílias. Prometida avaliação em 2024.

A taxa de gestão de resíduos (TGR), que passa de 11 para 22 euros por tonelada a cobrar aos sistemas de recolha e encaminhamento de lixo urbano indiferenciado, entra em vigor a 1 de julho e vai repercutir-se nas faturas da água dos munícipes, com o aumento da tarifa dos resíduos. O valor daquela taxa subirá para 25 euros em 2023 e atingirá os 35 euros em 2025.

Essas são as normas mais sensíveis que a Assembleia da República manteve, apesar da contestação da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP), após a apreciação parlamentar do regime geral de resíduos (Decreto-Lei n.o 102-D/2020) pedida pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda (BE), cujo texto final teve apenas as abstenções do Partido Comunista Português (PCP), do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) e da Iniciativa Liberal (IL).