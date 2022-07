Taxa de reutilização de manuais escolares ronda os 65%

Marisa Silva Hoje às 19:25 Facebook

Há, pelo menos, 2,3 milhões de manuais usados no ano letivo anterior e já devolvidos às escolas que estão em condições de serem reutilizados. O processo de devolução dos livros escolares ainda não está concluído mas, até ao momento, a taxa de reutilização é de cerca de 65%. Trata-se de um valor um pouco abaixo do registado no ano passado, quando a percentagem de reutilização rondou os 69%.

A devolução dos livros escolares pelos estudantes após o término das aulas faz parte do programa de Manuais Escolares Gratuitos (MEGA), que disponibiliza anualmente vales para serem trocados por manuais. De acordo com os dados do Ministério da Educação, no ano letivo passado, o portal emitiu mais de 6,1 milhões de vouchers, sendo que quase 5,5 milhões foram levantados pelos encarregados de educação.

Até à data, informou a tutela esta sexta-feira, foram reutilizados 2,3 milhões de livros escolares, correspondendo "a uma percentagem de cerca de 65% dos manuais a reutilizar". A diferença entre os exemplares devolvidos e o número de manuais em condições de serem reutilizados no próximo ano letivo é justificada pelo ministério tutelado por João Costa com o facto "de no primeiro ciclo e nos anos de adoção não haver reutilização".