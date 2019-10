Taxa de suicídio entre jovens ao nível mais alto dos últimos dez anos

Joana Amorim Hoje às 07:35 Facebook

Portugal registou, em 2017, a mais alta taxa de mortalidade por suicídio entre os jovens com idades entre os 15 e os 24 anos de idade dos últimos dez anos.

Foram 4,1 óbitos por lesões autoprovocadas intencionalmente por cada 100 mil habitantes, precisamente a mesma taxa registada em 2009. Se lhe juntarmos uma taxa de 0,1 na faixa etária dos 5 aos 14 anos, estamos perante a mais alta taxa entre 2017 e 2007, de acordo com os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Especialistas ouvidos pelo JN pedem cautela na leitura dos números, sujeitos a variações, mas alertam para a urgência de uma maior resposta na área da saúde mental infantil e juvenil. Sendo que hoje se assinala o Dia Mundial da Saúde Mental, com as celebrações em Portugal a focarem-se na prevenção do suicídio.

