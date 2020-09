Taxa de transmissão é mais alta a Norte e Centro

Alexandra Figueira Hoje às 16:42 Facebook

A taxa de transmissão de covid-19 é, neste momento, de 1,12 no continente. Valores acima de 1 significam que o vírus continua a disseminar-se. Situação é mais grave a Norte e Centro.

Em quatro das cinco regiões, a taxa de transmissão (o Rt) está hoje mais elevado do que a 8 de julho, a última vez que os peritos aconselharam os decisores públicos, no Infarmed em Lisboa. Mas é no Centro que existe a taxa mais alta. A região tem um Rt estimado de 1,22, mas, como salientou Ausenda Machado, da Escola de Saúde Pública, a "incidência é inferior a 30 casos por dia". Ou seja, quem está doente pode transmitir a doença a uma proporção maior de pessoas, mas há poucas pessoas infetadas, pelo que a transmissão é diminuta.

Durante a apresentação dos peritos aos decisores políticos, que está a decorrer na tarde desta segunda-feira na Faculdade de Medicina do Porto, Ausenda Machado adiantou que, a Norte, o Rt é de 1,19, acima dos 1,08 estimados a 8 de julho; em Lisboa e Vale do Tejo passou de 1 para 1,07 e no Algarve subiu ligeiramente, de 1,05 para 1,08.

O Alentejo é a única região do continente onde o Rt diminuiu: desceu de 0,93 para 0,91.