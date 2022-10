Taxa sobre farmacêuticas e dispositivos médicos rende 36 milhões

Inês Schreck Hoje às 13:28 Facebook

O Governo prevê arrecadar, em 2023, 36 milhões de euros com as contribuições extraordinárias sobre a indústria farmacêutica e dos dispositivos médicos. As empresas, estranguladas pelos aumentos dos custos de produção, alertam para o desaparecimento de produtos, cujos preços de venda já não compensam.

A proposta de Lei do Orçamento do Estado (OE) para 2023 mantém a contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica, criada provisoriamente em 2015, bem como a contribuição extraordinária sobre os dispositivos médicos, que nasceu em 2020.

No próximo ano, o Governo prevê uma receita de 17,2 milhões de euros com a taxa aplicada à indústria dos medicamentos e de 18,9 milhões de euros com a contribuição sobre os dispositivos médicos, num total de 36,1 milhões de euros.