Taxa turística recupera ganhos da pré-pandemia

As 11 autarquias portuguesas que cobram uma taxa turística, por dormida, a quem visita os seus concelhos arrecadaram, em 2022, mais de 53,1 milhões de euros.

Mas, de acordo com o levantamento feito pelo JN, os números ainda não ultrapassaram, no total, os registados em 2019, pré-pandemia (56,2 milhões). O caso mais claro é o de Lisboa, que, no ano passado, obteve 33,1 milhões de euros com a taxa turística, quando três anos antes tinha lucrado 36 milhões.

Cascais, Lisboa, Mafra, Porto, Santa Cruz (Madeira), Sintra, Vila Nova de Gaia e Vila Real de Santo António eram os oito municípios que, em 2019, já tinham em vigor uma taxa turística. Entretanto, juntaram-se-lhes Braga, em 2020, e Faro e Óbidos, em 2022. Os preços oscilam entre um e dois euros, aplicados a visitantes por noite.