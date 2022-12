Táxis querem voltar a levar não acamados a tratamento

INEM tem reservas e lembra que atual regulamento inviabiliza essa possibilidade. Retoma do serviço só com mudança da lei.

Os táxis querem voltar a transportar doentes não acamados para os tratamento nas unidades de saúde, mas, para isso, será necessário alterar a lei. O alerta é do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), advertindo que o Regulamento de Transporte de Doentes obriga a que o veículo seja dotado de equipamento e de recursos humanos com formação na área da saúde. O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) abre a porta à discussão do tema no futuro.

Até 2014, os taxistas, sobretudo nas regiões do Norte e do Centro, asseguravam o transporte de doentes para tratamentos diversos, como hemodiálise e terapias. Com a publicação daquele regulamento, sob a tutela do então ministro da Saúde Paulo Macedo, esse serviço passou a ser feito, em exclusivo, por corporações de bombeiros e por ambulâncias privadas.