Teatro quer alertar os mais pequenos para os perigos na estrada

Uma peça de teatro, denominada "Patrulha Júnior", foi levada à cena nas escolas do agrupamento de Cabeceiras de Basto. O projeto, desenvolvido pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), pretende consciencializar as crianças do 3.º e 4.º anos para a prevenção dos comportamentos de risco na estrada.

A peça de teatro "Patrulha Júnior" é uma parceria entre a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Ascendi, a GNR, a PSP e Liga de Bombeiros Portugueses (LBP) e foi esta quarta-feira exibida pela primeira vez em Cabeceiras de Basto. Estiveram presentes cerca de 250 crianças dos 3.º e 4.º anos do agrupamento local.

Este projeto visa incentivar a consciencialização das crianças para os comportamentos de risco nas estradas, como, por exemplo, a utilização do telemóvel durante a condução.

Esta campanha de prevenção rodoviária abarca 10 autarquias adjacentes à rede de autoestradas operadas pelas Ascendi. São elas Santa Maria da Feira, Estarreja, Lousada, Paços de Ferreira, Cabeceiras de Basto, Vouzela, Fornos de Algodres, Penela, Alvaiázere e Cascais (freguesia de Alcabideche).

O evento contou com a presença do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, da secretaria de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, do presidente e vice-presidente da ANSR, Rui Ribeiro e Ana Tomaz, respetivamente, do comandante-geral da GNR, Tenente - Geral José Santos Correia e do presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, Francisco Alves, entre outros.

No final da peça de teatro, as crianças que participaram receberam o manual do Bom Agente, tendo como missão incentivar os pais na prevenção de comportamentos de risco na estrada.

O objetivo do projeto é que esta parceria seja prolongada para contribuir para a sensibilização rodoviária, promovendo também o envolvimento das comunidades locais.