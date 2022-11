Técnicos do INEM querem ganhar mais 460 euros por mês

Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar quer subir oito posições na tabela remuneratória, colocando os vencimentos base nos 1215,93 euros, um nível abaixo do que ganham os enfermeiros no início da carreira. Primeiro encontro com o Ministério da Saúde terminou sem acordo, mas já está agendada nova reunião para quarta-feira.

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-hospitalar (STEPH) reuniu, esta segunda-feira, com o Ministério da Saúde para discutir o índice base da carreira remuneratória.

Os técnicos das ambulâncias e das centrais do INEM querem saltar do nível 6 para o nível 14 da tabela remuneratória única, o que corresponde a um aumento de cerca de 460 euros, dos 757 euros para os 1215,93 euros (na nova tabela de 2023).