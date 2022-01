Tecnologia de ponta salvou a vida a mais de 200 doentes covid

Inês Schreck Hoje às 07:14 Facebook

Portugal é dos países que mais têm usado a máquina que substitui os pulmões. Idade média dos pacientes é 51 anos.

Desde o início da pandemia, pelo menos 314 doentes covid-19 graves estiveram ligados à ECMO, a máquina que oxigena o sangue fora do corpo, substituindo a função pulmonar. As taxas de sobrevivência destes doentes, cuja média de idades ronda os 50 anos, andam entre os 63% e os 78%, dependendo dos hospitais. O que significa que mais de 200 pessoas que estiveram no fim de linha recuperaram.

Adultos, mulheres grávidas - como a que deu à luz, na quarta-feira, no Hospital de S. João -, adolescentes e crianças passaram por este tratamento altamente complexo, que é usado em cuidados intensivos quando nada mais resulta.