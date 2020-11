Tecnologia portuguesa de prevenção da covid-19 exportada para os Emirados

JN/Agências Hoje às 15:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A PLM Global, empresa com base em Aveiro, anunciou, esta segunda-feira, que chegou a acordo para instalar soluções de prevenção contra a covid-19 nos Emirados Árabes Unidos.

Trata-se de um sistema com solução integrada "one-stop", baseado em tecnologia "touchless" para controlo de entradas de consumidores e colaboradores. Vai ser instalada no Sharjah Research Technology and Innovation Park, um dos mais recentes centros de inovação dos Emirados Árabes Unidos, de acordo com comunicado da empresa portuguesa.

O acordo surge no seguimento de soluções testadas e aplicadas ao longo de meses no World Trade Center do Dubai, no seu principal centro comercial, o Dubai Mall, e num hotel.

A solução está dotada de um conjunto alargado de procedimentos de segurança, tais como a aferição de temperaturas e de utilização de máscara, permitindo ainda a rastreabilidade e uma gestão personalizada do gerenciamento e controlo de acesso, através do reconhecimento facial.

Disponível em diferentes suportes, que vão desde os túneis aos pórticos e adaptável aos vários sistemas de acesso já existentes, pode ser personalizada com a identidade das marcas clientes, tal como a PLM Global já o fazia com marcas de referência como a Microsoft, o Alibaba Group, a Nestlé, a Lenovo, a Canon e a Panasonic, entre outras.

De acordo com fonte da empresa, os negócios no Dubai, realizados sob a designação da marca "Prevention", surgem depois de outros contratos no Reino Unido e na Holanda, com empresas como a Twin Technology e a ST World, respetivamente.

Após a internacionalização das suas soluções para prevenção da covid-19, a PLM vai também apostar no mercado nacional, tanto com soluções dirigidas ao mercado institucional como ao setor privado.