Teleconsultas médicas vão chegar a lares e cuidados continuados

Todos os serviços de telessaúde realizados através do SNS24 vão ficar sob a alçada de uma nova unidade que vai também assegurar teleconsultas médicas aos idosos que estão nos lares, cuidados continuados e paliativos.

A Unidade Central de Prestação de Cuidados de TeleSaúde (UCeT) do Serviço Nacional de Saúde é criada por despacho publicado esta sexta-feira em Diário da República.

Esta unidade fica integrada no Centro Nacional de TeleSaúde (CNTS), sob a gestão da SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, que já oferece serviços numa lógica multicanal, através da linha SNS 24, do portal SNS 24, da aplicação móvel SNS 24 e dos balcões SNS 24.