Teleconsultas para deixar de fumar vão combater listas de espera no SNS

João Queiroz Hoje às 14:18

Fundação Portuguesa do Pulmão vai lançar, ainda este ano, consultas via computador ou telemóvel ou não farmácia para ajudar a vencer dependência.

Há cada vez mais pessoas a recorrer a ajuda médica para deixar de fumar e as listas de espera em alguns dos locais de consulta da rede do Serviço Nacional de Saúde (SNS) são cada vez mais longas. Perante a falta de resposta nos serviços públicos e a procura crescente, a Fundação Portuguesa do Pulmão (FPP) prepara-se para lançar, até ao final do ano, teleconsultas de desabituação do tabaco, via computador, telemóvel ou, em alternativa, na farmácia da área de residência.

"Nessas consultas, teremos médicos, psicólogos, o apoio de várias especialidades, que vão dar dicas para ajudar a deixar de fumar e também para ajudar a fumar de uma maneira diferente, porque na verdade é muito melhor fumar-se dois cigarros por dia do que dois maços", explica José Alves, cardiologista e presidente da FPP, acrescentando que terão a vantagem de poderem ser marcadas para o dia e a hora mais convenientes ao fumador e, no caso de serem na farmácia, de permitir fazer avaliações físicas.