Telescola avança na RTP para alunos até ao 9.º ano

O Governo e a RTP assinaram uma parceria para avançar com um modelo de telescola. A televisão pública vai transmitir aulas para alunos até ao 9.º ano, depois de as aulas presenciais terem sido suspensas face à pandemia de Covid-19.

O modelo de telescola resulta de uma parceria da RTP com o Governo, que ficou acordada na sexta-feira à noite entre o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e o Conselho de Administração da estação pública, avançou hoje o canal.

A estação acrescenta que os pormenores do projeto estão ainda a ser ultimados mas que já é certo que vai avançar no arranque do terceiro período, logo depois das férias da Páscoa.

As aulas vão ser transmitidas na RTP Memória, um dos canais da RTP disponível na TDT e na TV Cabo.