Telescola trava abandonos e facilita regressos

Escolas aproveitam projeto para diversificar contactos com alunos, desde o 1.º ciclo aos adultos de cursos noturnos.

Alunos que voltam ao ensino ou que se mantêm ligados graças ao #EstudoEmCasa. Há escolas a descobrir novas funcionalidades para o projeto, apesar de menos professores recorrerem por estarem mais bem preparados para o ensino à distância, defendem os diretores.

Cada aula é pensada "para todos" os alunos do país daquele ano de escolaridade e, por isso, são "mais inclusivas", defende a professora Fernanda Ló, responsável pelos blocos Hora da Leitura e Orientação do Trabalho Autónomo do 1.º ciclo.