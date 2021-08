Teletrabalho e sedentarismo obrigam a olhar mais para o corpo e rosto

Ana Gaspar Hoje às 08:09 Facebook

Mais do que a proximidade do verão, a pandemia levou os portugueses a olharem de forma diferente para o rosto e corpo e a recorrerem às cirurgias estéticas para os melhorar.

Cirurgiões plásticos ouvidos pelo JN contaram que, na primeira vaga, quando toda a atividade não urgente foi cancelada, também tiveram de estar parados. Mas, a pouco e pouco, os doentes foram perdendo o receio das infeções por SARS-CoV-2 e a procura pelas intervenções estéticas regressou. Quer para procedimentos mais invasivos quer para pequenos retoques.

"Logo que as medidas começaram a ser levantadas, sentimos mais confiança. As pessoas voltaram ainda mais motivadas e com mais vontade de cuidar do corpo e da pele", revelou Luísa Magalhães Ramos. O facto do tempo passado em teletrabalho "permitir uma recuperação sem necessidade de gozar férias e longe de olhares indiscretos" aumentou a procura dos tratamentos.