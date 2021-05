Teletrabalho mantém-se obrigatório até 13 de junho

Alexandra Inácio Hoje às 18:57 Facebook

O teletrabalho vai manter-se obrigatório por mais duas semanas, em todo o país, para todas as funções que forem compatíveis com o regime.

O Governo prolongou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, o estado de calamidade até às 23 e 59 horas de 13 de junho, prorrogando assim a resolução que prevê a obrigatoriedade do regime em todos os municípios.

Desde o início do segundo confinamento, em janeiro, que o teletrabalho passou a ser obrigatório em todo o país em todas as funções compatíveis.

No entanto, antes do fim do estado do emergência, o Governo aprovou a possibilidade de a obrigatoriedade só se manter em determinados concelhos de acordo com a evolução da situação epidemiológica. Foi a terceira vez que o Executivo optou por prolongar o regime em todos os municípios.