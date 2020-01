Telmo Correia diz que só João Almeida pode unir partido

Carla Soares e João Paulo Costa Hoje às 13:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Telmo Correia declarou este sábado, no congresso do CDS-PP em Aveiro, o seu apoio a João Almeida para a liderança do partido, considerando ser aquele que pode agregar as várias tendências.

Num dos discursos mais fortes da primeira ronda de intervenções, o deputado Telmo Correia comparou a clima que se vive no partido ao tempo em que, no congresso de 1975, os centristas ficaram cercados no Palácio de Cristal. Na altura, recordou, "o inimigo estava lá fora", com os centristas "unidos lá dentro". Agora, diz que a situação se inverteu.

Agora, Telmo Correia diz recusar "exclusões", destacando que em nome de uma renovação não podemos "chegar à conclusão que é preciso afastar pessoas".

"Vamos mandar embora os 88% que votaram há dois anos na moção aprovada?", questionou ainda.