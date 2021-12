"Temos que acabar com o clientelismo socialista"

Gina Pereira e Hermana Cruz Hoje às 18:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O cabeça de lista do PSD pelo círculo de Lisboa, Ricardo Batista Leite, defendeu, este sábado, que é altura de "acabar com o clientelismo socialista" e acusou António Costa de apenas "se interessar pela sobrevivência política", procurando usar o cargo de primeiro-ministro para "chegar a um qualquer cargo europeu".

"Está na hora de acabar com o clientelismo socialista que nos levou à bancarrota", defendeu o cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Lisboa, Ricardo Batista Leite, atacando António Costa e o PS.

Para o deputado, os socialistas só se interessam pelo poder e usam o dinheiro do Estado como se fosse seu. "Não estamos a lidar com um PS. Estamos a lidar com um partido oportunista", atacou Ricardo Batista Leite, atirando: "Rui Rio não está a usar um cargo de primeiro-ministro para chegar a um qualquer cargo europeu".

Acresce que Ricardo Batista Leite acredita que "os portugueses confiam mais em Rui Rio para gerir os fundos" europeus. "Nestas eleições temos que pedir aos portugueses que façam uma avaliação do socialismo", defendeu o deputado, sugerindo ainda ao partido que faça "o que for preciso para gerar esperança à classe média".

"Temos que convencer os portugueses de que somos a única alternativa reformista para o país", acrescentou Ricardo Batista Leite.