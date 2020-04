Temperatura sobe a partir de quinta-feira. Domingo e segunda serão os dias mais quentes

JN/Agências Hoje às 21:35 Facebook

A temperatura vai subir a partir de quinta-feira e os dias mais quentes vão ser o domingo e a segunda-feira, com valores acima de 30º em várias regiões, avançou esta quarta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Esta subida de temperatura deve-se à presença de um anticiclone que irá localizar-se a sul da Península Ibérica a partir de dia 1 [de maio, sexta-feira] e com a aproximação de uma depressão a oeste, prevendo-se que se instale uma corrente de sul transportando ar seco e quente do norte de África", informou em comunicado a entidade.

O vento deverá soprar fraco a moderado do quadrante oeste ou norte até ao dia 2 de maio, intensificando-se a partir do dia 3, passando a predominar do quadrante sul ou leste, revelou.

Para domingo e segunda-feira, o IPMA prevê que os valores da temperatura máxima deverão variar aproximadamente entre 26º e 31°C nas regiões a sul do rio Tejo, e no restante território entre 23º e 28°C nas capitais de distrito, podendo atingir valores ligeiramente acima de 31ºC em alguns locais do interior do Alentejo, nos vales do Tejo e do Guadiana.

"Prevê-se também uma subida da temperatura mínima que deverá variar aproximadamente entre 14º e 18ºC na generalidade do território, com ênfase na noite de domingo para segunda-feira, sendo a temperatura ligeiramente inferior nas regiões do interior Norte e Centro (entre 9 e 14ºC)", indicou.

Segundo o IPMA, os valores previstos da temperatura situam-se acima do valor médio para o mês de maio.