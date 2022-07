Temperaturas altas e noites tropicais na primeira quinzena de julho

As primeiras semanas de julho vão ser marcadas por um aumento geral da temperatura em todo o país, alerta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), podendo mesmo as temperaturas ultrapassar os 40 graus em certas zonas do país. Até 17 de julho, são esperadas noites tropicais.

O início de mês será marcado, também, por uma diminuição na intensidade do vento.

Esperam-se anomalias na temperatura entre 1 a 3ºC no Sul do país e entre 3 a 5ºC na zona Norte. No entanto, o IPMA alerta, ainda, para a possibilidade de registar-se alguma instabilidade, com aguaceiros e trovoada nos primeiros dias de julho, em especial no Norte e no Centro de Portugal Continental.

"Esta situação deve-se ao surgimento de um fluxo de leste sobre o continente, num padrão meteorológico de bloqueio e que se prevê que persista, pelo menos, na primeira década do mês, resultando em anomalias de temperaturas até 5.ºC em relação aos valores normais", escreve o IPMA, numa publicação nas redes sociais.

O instituto prevê que o céu esteja pouco nublado, apresentando maior nebulosidade nas primeiras horas do dia, na zona litoral, e temporariamente no interior Sul durante o período da tarde.

A temperatura mínima também vai subir em todo o país, oscilando entre os 20 e 22ºC nas noites tropicais esperadas nos vales do Douro e do Tejo e no Algarve.