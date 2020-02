Temperaturas baixam e noite arrefece: mínimas chegam aos zero graus

Hoje às 08:25 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, para esta terça-feira, céu pouco nublado e arrefecimento das temperaturas.

O céu estará pouco nublado ou limpo, com neblina matinal e períodos de maior nebulosidade nas regiões do interior Norte e Centro durante a tarde. O ventro será fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte, soprando moderado a forte (30 a 40 km/h) na faixa costeira ocidental, por vezes com rajadas até 60 km/h durante a tarde, e nas terras altas.

O IPMA prevê ainda a formação de gelo ou geada nas regiões do interior Norte e Centro

Vai sentir-se um acentuado arrefecimento noturno, registando-se uma pequena descida de temperatura, em especial da mínima, que vai oscilar entre os zero graus, na Guarda, e os 10 graus, em Faro. Os mesmos distritos registam também os extremos das temperaturas máximas, que devem variar entre os 10, no primeiro, e os 21, no segundo.

