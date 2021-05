Temperaturas descem no fim de semana e até pode nevar na Serra da Estrela

Maria Rebeca Hoje às 17:15 Facebook

São esperadas quedas acentuadas nas temperaturas máximas e algumas perturbações em todo o país, resultado de uma massa de ar frio que irá atingir o continente no domingo.

Chuva, temperaturas mais baixas, possibilidade de trovoadas e vento mais forte vão marcar o fim de semana em Portugal. Até sábado não haverá mudanças nos termómetros, mas a partir de domingo o país vai sentir as mudanças provocadas pela massa de ar frio que chega ao continente.

O IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) prevê uma baixa nas temperaturas máximas que nas regiões do interior podem variar entre os 8 e os 10 graus. No litoral, as variações podem ser mais altas, situando-se nos 15 graus.

Esta massa de ar frio que chega ao continente é proveniente de uma depressão nas Ilhas Britânicas e trará consequências também para as áreas mais elevadas. Na Serra da Estrela há até a possibilidade de queda de neve na noite de domingo para segunda.

O aumento da intensidade do vento no litoral poderá fazer com que haja alguma agitação marítima com ondas de dois ou três metros e meio.

Segundo o IPMA, os efeitos desta perturbação não devem prolongar-se, uma vez que na terça-feira já se prevê um aumento na temperatura, apesar de ainda ser possível haver chuva nas regiões norte e centro.