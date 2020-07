Temperaturas descem no fim de semana, mas hoje ainda passam os 40 graus

Hoje às 08:25 Facebook

As temperaturas vão descer no fim de semana, embora se mantenham em valores normais para a época de verão. Mas, esta sexta-feira, os termómetros ainda passam os 40 graus, nomeadamente no Ribatejo e Alentejo.

Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Santarém poderá chegar aos 43 graus nesta sexta-feira, com Évora e Beja também com temperaturas acima dos 40 graus.

O distrito da Guarda, no interior centro, deve registar a temperatura máxima menos elevada desta sexta-feira (33 graus), com o tempo quente a fazer-se sentir por todo o território, como se vê nas máximas previstas para distritos do litoral como Porto e Viana do Castelo (38 graus), o mesmo previsto para Braga. Descendo a costa, Aveiro deve chegar aos 35 graus, Coimbra aos 39 e Leiria, Lisboa e Setúbal aos 37.

A partir de sábado vai notar-se uma ligeira descida das temperaturas, que se acentua no domingo, com as máximas a caírem para os 38 graus no Alentejo e os 25 no Porto e Viana do Castelo.

Esta sexta-feira, as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus Celsius (em Bragança) e os 28 (em Portalegre) e as máximas entre os 33 (na Guarda e em Bragança) e os 42 (em Santarém).

O IPMA prevê, no continente, tempo quente com céu pouco nublado ou limpo. A previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante leste, sendo por vezes forte nas terras altas até meio da manhã e a partir do final da tarde, soprando do quadrante oeste na região Sul e na faixa costeira a norte do Cabo Raso durante a tarde.

Oito distritos do continente sob aviso laranja

Em função deste quadro, os distritos de Braga, Porto, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja vão estar sob aviso laranja até às 18 horas, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, passando depois a amarelo.

O IPMA colocou também os restantes distritos de Portugal continental sob aviso amarelo até às 21 horas de sábado, por causa do tempo quente.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.