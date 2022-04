Temperaturas mínimas baixam 3 a 4 graus e chuva fica até sábado

Guilherme Lopes Hoje às 16:59 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma descida nas temperaturas mínimas de 3 a 4ºC a partir da noite desta quarta-feira nas regiões Norte e Centro e entre 1 a 2ºC na região sul. Afirma também que o alerta de ventos fortes termina esta tarde e que existe uma previsão de chuva até sábado, dia 24, com uma ligeira melhoria no domingo.

Os modelos do IPMA preveem que, durante a noite de 21 de abril, vai ocorrer uma baixa na temperatura mínima na ordem dos 3 a 4ºC nas regiões Norte e Centro de Portugal, com uma descida de 1 a 2ºC na região Sul. Na sexta-feira, dia 22, a temperatura mínima volta a subir em todo o território Continental, já a máxima desce nas regiões do interior. "No geral, podemos dizer que as temperaturas vão estar mais baixas face ao que é esperado nesta época do ano", afirma fonte do IPMA.

Em relação aos ventos fortes que se têm registado esta semana, o IPMA informa que o alerta de ventos fortes, rm vigor nos distritos de Lisboa, Leiria e Faro, vai ser levantado esta tarde às 18 horas.

O IPMA também prevê, a partir de amanhã, quinta-feira, precipitação durante a manhã no litoral oeste, prolongando-se para o interior e sendo mais intensa no Norte e no Centro ao fim da tarde. A chuva vai manter-se até sábado, dia 24 de abril, com um alívio no domingo de 25 de abril, feriado nacional. A região interior, segundo o IPMA, é a que vai ser mais afetada pelo frio e pela chuva.

O Instituto também informa que existe um risco de neve, apesar de ser restrito aos pontos mais altos de Portugal Continental (Serra da Estrela). Contudo, admite que no dia 22 de abril, a neve pode cair nas serras mais baixas da região norte, entre os 1000 e 1200 metros. No dia 23, o risco de queda de neve desce mais, para a ordem dos 800 a 1000 metros.