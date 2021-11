Temperaturas mínimas vão descer: vem aí frio, chuva, vento e neve

Diana Cardoso Hoje às 16:50 Facebook

As temperaturas vão descer gradualmente já a partir deste sábado em todo o território continental, acompanhadas de aguaceiros e vento. A partir de segunda-feira, as descidas são mais drásticas e as mínimas no Norte e Centro do país registarão valores entre os -3 a 2ºC, havendo a probabilidade de queda de neve.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê períodos de aguaceiros em todo o território continental a partir de sábado, com vento a soprar a 30 kms por hora na região do Algarve, Centro e Sul. No interior Norte e Centro haverá possibilidade de queda de geada. Os aguaceiros e chuva irão prolongar-se pelo fim de semana, assim como a intensidade do vento que aumentará no Sul Litoral e nas Terras Altas.

As temperaturas mínimas irão descer significativamente na segunda-feira até aos -3 a 2ºC, no Norte e Centro, a zona litoral registará valores entre os 5 e 12ºC e o resto do território 0 a 5ºC. As máximas descem para 5 a 10ºC no interior Norte e Centro e para 10 a 17ºC nas restantes regiões.

A amplitude térmica noturna irá também aumentar. Iremos "sentir mais frio à noite do que sentíamos de dia", disse fonte do IPMA. Não se registando precipitação, nas cotas baixas de 1000 a 2000 metros prevê-se a queda de neve.

Entre segunda e terça-feira, em Bragança, a temperatura mínima desce de 0.ºC para -3 mantendo-se temperatura negativa até ao domingo da semana seguinte. Na Guarda, na quarta-feira a mínima poderá atingir -1.ºC. Em Portalegre, as mínimas irão variar entre os 3 e os 4ºC. Em Castelo Branco a temperatura baixa até 1ºC.