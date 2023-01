Temperaturas sobem amanhã mas tempo frio continua até quinta-feira

JN Hoje às 19:25 Facebook

Twitter

Partilhar

As temperaturas mínimas sobem ligeiramente na segunda-feira, mas o tempo frio, com alerta de aviso amarelo, mantém-se para todo o território até à próxima quinta-feira. Sol está para durar.

Segunda-feira começa com tempo frio e sol. A temperatura mínima desce até aos seis graus negativos na Guarda, mantendo-se abaixo de zero em distritos do interior norte e centro como Bragança, Vila Real, Viseu e Castelo Branco, apesar de se notar uma ligeira subida no resto do território continental.

As mínimas variam, no primeiro dia útil da semana, entre os referidos -6 da Guarda e os 16 em Sagres, no Algarve; os mesmos locais registam a amplitude das máximas, que vão dos 6 no interior aos 16 junto ao atlântico algarvio.

PUB

O tempo mantém-se frio, pelo menos até quinta-feira, mas as temperaturas começam a subir já na segunda-feira, com os termómetros a refletirem melhor a subida a partir de terça-feira, com mínimas entre -4 na Guarda e 8 em Faro, enquanto as máximas vão dos 6 os 18 graus, nas mesmas zonas.

A partir de quarta-feira, o Norte sacode o frio do capote, com as temperaturas a subirem até aos 16 graus de máxima, no Porto, no próximo sábado, por exemplo, ainda que a mínima se mantenha abaixo de zero na Guarda.

São ainda previsões, mas a partir de quinta-feira as temperaturas estabilizam em patamares ligeiramente superiores aos deste domingo e até de segunda-feira. O suficiente para um fim de semana com sol e sem alerta de tempo frio.