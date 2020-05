Temperaturas sobem até aos 30 graus em vários distritos de Portugal

Hoje às 08:43 Facebook

Dia de calor, particularmente no interior, esta terça-feira em território continental de Portugal. Nas ilhas, a previsão é de chuva para os Açores e tempo ameno na Madeira.

Os termómetros devem subir aos 31 graus em Santarém, o distrito mais quente de Portugal, esta terça-feira, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As temperaturas, mais amenas no litoral norte e sul, devem chegar aos 30 graus de máxima em Braga, Évora, Beja e Faro. Lisboa e Castelo Branco vão até aos 29 graus, enquanto Coimbra, Setúbal e Vila Real devem atingir os 28 graus.

Porto e Aveiro, com 23 graus, registam as temperaturas máximas mais baixas, de acordo com a previsão do IPMA, em dia de nuvens altas em todo o território continental.

Na Madeira, as temperaturas máximas variam entre os 22 graus em Porto Santo e os 25 no Funchal, com céu pouco nublado.

No arquipélago dos Açores, a previsão é de chuva ou aguaceiros, com máximas entre os 19 e os 20 graus.