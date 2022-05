Temperaturas sobem até aos 35 graus num mês de maio atípico

O calor está de volta a Portugal Continental, depois de uma descida da temperatura e de alguns períodos de chuva nos últimos dias. Em alguns pontos do país, como no interior do Alentejo e no nordeste transmontano, os termómetros podem chegar mesmo aos 35.º C. Mas o aumento das temperaturas máximas será generalizado e vai abranger todo o território. O distrito do Porto, por exemplo, pode atingir os 29.º C no sábado, apontado como o dia mais quente dos próximos dias.

"Vai ser uma subida gradual: começa a aumentar amanhã [hoje] durante a tarde. Depois, na quinta-feira, sobe mais um bocadinho e alguns sítios podem ter até cinco graus de subida. Há um novo aumento na sexta-feira e depois no sábado", esclarece a meteorologista Patrícia Marques, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A especialista aponta que, além das temperaturas máximas, as mínimas vão aumentar, sobretudo da noite de quinta para sexta-feira.

A justificação é a conjugação de uma "crista anticiclónica com a circulação de ar quente vindo do Norte de África", que se vai impor no território continental e poderá trazer inclusive poeiras durante o fim de semana, para a Península Ibérica, explica a meteorologista ao JN.