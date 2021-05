Temperaturas sobem até quinta-feira em semana sem chuva no Sul

Marisa Silva Hoje às 12:25 Facebook

As temperaturas vão subir entre quarta e quinta-feira por todo o país, podendo atingir os 33 graus em Évora. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a partir de sexta-feira, as temperaturas voltam a descer para valores considerados "normais" nesta altura do ano.

"As temperaturas vão subir até quinta-feira. Na região do Alentejo e do Algarve, as temperaturas já estão acima do normal para a época e vão subir principalmente na quarta e na quinta-feira, sendo que Évora e Beja chegam aos 33 graus e Faro vai manter-se entre os 30 e os 31 graus", explicou ao JN a meteorologista Patrícia Marques, afirmando que "não se trata de uma vaga de calor".

"O anticiclone que está a sul dos Açores vai movimentar-se na direção de Portugal Continental e vai proporcionar que uma massa de ar mais quente venha do interior da Península Ibérica. Vai aumentar a temperatura e o céu também vai ficar mais limpo", disse a meteorologista.

Assim, na quinta-feira, espera-se que o Porto chegue aos 24 graus, Bragança e Vila Real aos 26 graus, Lisboa aos 29 graus e Setúbal aos 30 graus. A partir de sexta-feira, há uma descida de temperatura. "Vai baixar para valores normais para esta época do ano, ou seja, acima de 20 graus praticamente em todo o país. Não temos indicação de precipitação. A ocorrer será apenas na região do Minho", detalhou Patrícia Marques.