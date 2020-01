Temperaturas sobem esta semana com o regresso da chuva

Hoje às 08:56 Facebook

Quem já pôs o nariz fora da porta deve ter notado que a manhã não está tão fria como a dos últimos dias. É um prenúncio de chuva, que esta terça-feira vai cobrir quase todo o país, com mais incidência no Norte do continente.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta terça-feira apontam para céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva e vento por vezes forte no litoral e nas terras altas, podendo atingir rajadas de 90 km/h. Há também um a aviso para agitação marítima.

A chuva vai notar-se mais a Norte, começando fraca e tornando-se moderada a partir da tarde. Há possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

De acordo com o IPMA, a chuva vem acompanhada de uma subida da temperatura mínima, que dobrou de segunda para terça-feira, e também de uma pequena subida da temperatura máxima na região Norte e no litoral da região Centro.

Segundo a previsão do IPMA, apenas o Baixo Alentejo e o Algarve escapam à chuva, que chega esta terça-feira e fica toda a semana.