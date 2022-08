Temperaturas sobem no centro e sul do país a partir de quinta-feira

Guilherme Gonçalves Hoje às 17:11 Facebook

​A partir de quinta-feira, as regiões do interior centro e sul do país vão registar um aumento significativo nas temperaturas que vai deixar alguns distritos perto dos 40 graus, mas espera-se que estabilizem durante o fim de semana, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Por agora, o instituto descarta a possibilidade de o país enfrentar uma nova onda de calor, mas alerta para a possibilidade de alguns distritos do interior centro e sul ficarem sob aviso amarelo.

Évora será o distrito mais afetado com 39 graus esperados no fim de semana e na próxima semana. Lisboa e Setúbal vão atingir na sexta-feira temperaturas máximas de 37 e 38 graus, respetivamente. Castelo Branco, Portalegre e Santarém deverão contar igualmente com temperaturas a rondar os 38 graus durante o fim de semana. O Norte do país não vai ser tão afetado por estes aumentos, embora as temperaturas também vão subir.

Apesar das previsões de tempo quente, ainda não se pode falar de uma "onda de calor" uma vez que tal só é confirmado depois de as temperaturas terem sido registadas. Para que tal aconteça, é necessário registarem-se 6 dias seguidos de temperaturas máximas superiores a 5 graus da média daquela zona do país.

Mau para os incêndios

Recorde-se que, de acordo com o site do IPMA, 55% do país encontra-se em seca severa e 45% em seca extrema, com destaque para o interior centro e sul do país.

Devido ao agravamento da situação de seca, fonte do IPMA diz que a "previsão é péssima para o risco de incêndio" e vai dificultar e muito o combate aos incêndios em Portugal. Nos próximos dias, algumas zonas do país podem esperar também um aumento de vento, apesar de este diminuir diariamente a partir de quinta-feira, segundo as previsões.

Amanhã de manhã, quarta-feira, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, participam na reunião do IPMA com vista a avaliar as previsões meteorológicas para os próximos dias, sendo previsível que seja emitido um alerta à população.