Tempestade Dora com ondas de 14 metros na Nazaré e de 13 em Leixões

A rede de monitorização do Instituto Hidrográfico da Marinha Portuguesa registou ondas de 13 metros, ao largo de Leixões, Matosinhos, e de 14 metros, na Nazaré, durante a passagem da tempestade Dora por Portugal.

O mau tempo a reboque da tempestade Dora fez-se sentir com maior intensidade durante a tarde do dia 4 e a madrugada do dia 5 dezembro. Segundo a Marinha, "este temporal, originado pela propagação de uma baixa pressão no Atlântico Norte, gerou ondulação de forte intensidade".

A mais elevada foi registada pela boia Nazaré Costeira, com "uma altura máxima de 14 metros", às 17 horas de sexta-feira, refere a Marinha. O mesmo dispositivo reportou, às 20 horas, uma ondulação com altura significativa de 8,9 metros. Este valor é obtido através do cálculo da média da altura de um terço das ondas maiores durante um determinado período de tempo.

Registo da ondulação na Nazaré, sendo Hmax a altura máxima registada e Hm0 a altura significativa da ondulação Foto: Marinha Portuguesa

Mais a norte, na boia de Leixões, este valor, a altura significativa, foi de 7,7 metros, às 16.30 horas de sexta-feira, cerca de 50 minutos depois de a Marinha ter registado uma ondulação com uma altura máxima de 13 metros, às 15.20 horas do mesmo dia, 4 de dezembro.

Em Sines, a boia do IHMP, reportou uma altura significativa de 6,4 metros, às 1.20 horas de sábado, e uma altura máxima de 10,3 metros, às 20.20 horas de sexta-feira, informou também a Marinha.