Tempestade tropical Gaston a cerca de 768 quilómetros da ilha das Flores

O centro da tempestade tropical Gaston localizava-se esta quarta-feira, às 21 horas locais (22 horas, em Lisboa), a aproximadamente 768 quilómetros da ilha das Flores, devendo alterar a trajetória para leste na quinta-feira, indicou o IPMA.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explica que a tempestade possui uma pressão atmosférica mínima de mil hectopascais e uma velocidade de deslocamento de 22 quilómetros por hora para nordeste.

"Na quinta-feira, o ciclone deverá alterar a sua trajetória para leste, prevendo-se que no dia 23 às 18 horas [19 horas, em Lisboa] seja o momento em que se encontre mais próximo do arquipélago (135 quilómetros a norte do Corvo)", realça o IPMA.

Na nota, é recordado ainda que é prevista que a influência da tempestade comece a ser sentida a partir de quinta-feira no Grupo Ocidental com precipitação que poderá ser por vezes forte.

O período com vento mais forte, segundo o IPMA, deverá ocorrer na sexta-feira nas ilhas das Flores e do Corvo com rajada da ordem dos 90 quilómetros por hora.

No sábado, também poderão ocorrer períodos de chuva por vezes fortes e um aumento da intensidade do vento nos Grupos Central e Oriental.

"A parte mais ativa desta tempestade, em termos de vento e precipitação, deverá ocorrer a norte do arquipélago. Sugere-se, no entanto, o acompanhamento da previsão devido à incerteza relativa à sua trajetória", acrescenta.