Tempo muito frio continua até à próxima semana. Amanhã, há chuva e neve

O tempo frio vai continuar até à próxima semana. As temperaturas mínimas vão aumentar ligeiramente na quinta-feira, mas, a partir de sábado, regressam os avisos amarelos.

"Vamos continuar com tempo frio esta semana e, pelo menos, até ao início da próxima", diz ao JN a meteorologista Madalena Rodrigues, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevendo uma ligeira subida da temperatura mínima na quinta e na sexta-feira, que voltará a cair nos dias seguintes, e a ocorrência de precipitação fraca, "em resultado da aproximação e passagem de uma frente fria, de fraca atividade".

A precipitação começa no Norte a partir do meio da manhã e estende-se gradualmente à região Sul, prevendo-se que caia sob a forma de neve nas terras altas acima dos 1000/1200 metros de altitude. Além da chuva, haverá uma gradação da intensidade do vento, quer na faixa costeira ocidental quer nas terras altas, o que provocará um aumento do "desconforto térmico".

O pequeno aumento da temperatura que é esperado para amanhã explica a queda dos avisos amarelos de tempo frio que se mantêm até amanhã de manhã, exceto nos distritos de Lisboa e Setúbal, onde terminam hoje, e nos distritos de Bragança e Guarda, que vão continuar sob aviso amarelo até à próxima semana, sem quebras.

De acordo com a especialista do IPMA, a partir de sábado, dia 28, haverá novamente uma "pequena descida da temperatura mínima". "O país vai regressar todo aos avisos relativos à temperatura mínima. Se não começarem no dia 28, começam no dia 29. O tempo frio vai continuar até, pelo menos, ao meio da próxima semana", indicou, considerando que as temperaturas que se registam e que estão previstas são genericamente normais para a altura do ano.