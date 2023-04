Tempo para aprovação de ensaios clínicos nunca foi tão longo

Em 2022, houve um recorde de pedidos de autorização submetidos, mas o Infarmed levou em média 87 dias a decidir. Demora torna o país pouco competitivo e trava acesso à inovação.

No ano passado, foram submetidos ao Infarmed 230 pedidos de autorização de ensaios clínicos, mais 30% do que em 2021 e o maior número de sempre. Mas o regulador demorou em média 87 dias a decidir, mais 40 do que no ano anterior. Um "tempo excessivo" que põe em causa a competitividade do país, alertam as farmacêuticas e os hospitais. Cada ensaio clínico perdido são menos milhões de euros que entram no Serviço Nacional de Saúde e são menos opções terapêuticas inovadoras para os doentes.

Respondendo ao JN, o Infarmed nota que tem havido um crescimento sustentado de ensaios clínicos autorizados nos últimos dez anos e justifica o tempo de decisão com a complexidade e a tecnologia usada. "A complexidade no desenho de ensaios clínicos, bem como o tipo de medicamentos experimentais, cada vez mais de origem biotecnológica com processos de fabrico envolvendo tecnologia de ponta", obrigam a uma "avaliação robusta, crítica, completa, com recurso a revisão interpares", refere o regulador do medicamento. Alegando que, no âmbito do novo regulamento europeu de ensaios clínicos, implementado em janeiro de 2022, todos os processos de novos pedidos tiveram decisão do Infarmed dentro do prazo legal.