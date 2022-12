Temporal deixa nove distritos em aviso laranja na próxima madrugada

JN/Agências Hoje às 11:57 Facebook

Nove distritos de Portugal Continental vão estar já a partir da próxima madrugada sob aviso laranja devido à previsão de chuva, por vezes forte e acompanhada de trovada.

De acordo com a informação no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Braga vão estar sob aviso laranja entre as 6 e as 12 horas de segunda-feira devido à "precipitação persistente, por vezes forte e ocasionalmente acompanhada de trovoada".

Posteriormente, os avisos descem para amarelo nestes mesmos distritos, na maioria dos quais até às 18 horas de terça-feira. Nos distritos de Évora, Setúbal e Beja o alerta laranja para a precipitação tem início mais tarde, vigorando entre as 15 horas de segunda-feira e as 0 horas de terça-feira.

Durante o dia de hoje, não estão ativos nenhuns avisos.

Além dos avisos laranja nos nove distritos, todos os 18 distritos de Portugal Continental vão estar sob aviso amarelo não só pela precipitação prevista, mas também pelo vento - Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Viana do Castelo, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga, entre as 6 e 15 horas de segunda-feira.

Os avisos amarelos vão estar também ativos para a agitação marítima nos distritos de Faro, Setúbal, Beja, Lisboa, Leiria, Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga, em vigor para a maioria dos distritos entre as 6 horas de segunda-feira e as 21 de terça-feira, devido a ondas que podem atingir os cinco metros.

O aviso laranja é o segundo mais grave numa escala de quatro e implica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, já o aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.