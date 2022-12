Temporal vai continuar nos próximos dias

JN/Agências Hoje às 18:40 Facebook

A Proteção Civil alertou, esta quinta-feira, a população para a necessidade de medidas preventivas devido à continuação de chuva, vento e agitação marítima forte nas próximas 48 horas.

Num aviso emitido hoje, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) especificou que poderão ocorrer inundações em zonas urbanas, cheias, derrocadas e arrastamento de objetos soltos para as vias rodoviárias.

A ANEPC divulga os avisos com base em informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre as condições meteorológicas.

Prevê-se que na sexta-feira ocorram aguaceiros, por vezes fortes, no centro do país, vale do Tejo e Alto Alentejo, que poderão estender-se ao Minho e ao Douro Litoral, com o período crítico entre as 0 e as 6 horas.

Nos distritos do interior, este quadro poderá prolongar-se até ao meio-dia, com possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

A Proteção Civil assinalou também a previsão de vento intenso, de sul, a partir da tarde (rajadas até 60 quilómetros por hora) e condições favoráveis à ocorrência de trovoada, em especial no centro e sul.

O impacto da subida do nível das águas pode sentir-se em zonas historicamente mais vulneráveis, em particular na Bacia do Tejo (Sorraia), com "submersão de áreas contíguas ao leito dos cursos de água e resistência ao escoamento nas zonas afetadas pelo episódio de cheia".