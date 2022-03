Teólogo galego debate futuro da igreja no Porto

Quais os desafios para a Igreja do século XXI e como devem ser alcançados são o mote para a conferência do teólogo e professor galego Andrés Torres Queiruga marcada para amanhã, sexta-feira à noite, pelas 21 horas, no Seminário de Vilar, no Porto.

O sacerdote e professor na Universidade de Santiago de Compostela é considerado um dos maiores teólogos católicos da atualidade, conhecido, entre outros aspetos, pela forma como faz a ligação entre o cristianismo e o mundo moderno.

"A clareza de Andrés Torres Queiruga permite avaliar os desafios para a Igreja e pensar na forma de os superar", disse ao JN, o padre Anselmo Borges, moderador da conferência. Sobre a mesa, de acordo com Borges que vai também apresentar o livro "O mundo e a Igreja, que futuro", estarão temas incontornáveis como "a igreja sinodal, a pedofilia, a transparência dos dinheiros do Vaticano, o fim do celibato obrigatório e o fim da discriminação das mulheres na igreja".

Confiança no Papa

Torres Queiruga acredita que o Papa Francisco é capaz de fazer as reformas necessárias. À imprensa, o teólogo descreve Francisco como "humilde e corajoso" que quer "fazer reformas porque se defronta com uma Igreja extremamente paralisada".

Na última vez que esteve em Portugal, questionado sobre Fátima, o teólogo referiu que os três pastorinhos "foram sinceros e pensaram que viam a Virgem". "Como eram religiosas, inocentes e sensíveis, chegaram a essa convicção, mas a Virgem não se pode ver", frisou, acrescentado que "a Virgem nunca foi uma senhora vestida de branco". "Foi uma camponesa e uma mulher humilde que seguramente andava descalça", salientou.