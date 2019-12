Ter uma família no Natal é maior do que qualquer presente

Catarina Silva Hoje às 14:27 Facebook

As cartas ao Pai Natal estão escritas, mas aqui a maior ânsia das crianças não são os presentes. É o momento em que passam as portas da instituição a caminho da casa de uma família. Dentro do Centro de Acolhimento Temporário (CAT) Infantil da Cáritas Diocesana de Aveiro, em Esgueira, vivem 15 crianças. Algumas têm a sorte de passar o Natal com uma família de acolhimento.

Contam-se pelos dedos da mão as famílias que se disponibilizam para receber crianças institucionalizadas. Mas há quem o faça. E não só no Natal, todos os fins de semana. "Temos cinco famílias de acolhimento, duas com caráter regular", diz Ana Cristina, diretora técnica do CAT. "A maior parte tem tempo e espírito altruísta".

Nem todas as instituições o fazem, por considerarem que é nefasto para os miúdos. "Aqui, achamos que é importante proporcionar às crianças uma experiência familiar normal", defende. Vão ao cinema, ao jardim zoológico, jantar fora. "Estas crianças também dão muito às famílias que as recebem."